Saint-Louis-SERRP : un véhicule utilitaire et du matériel de transformation offerts aux femmes déplacées de Djougop

Les femmes transformatrices de Djougop ont reçu mardi du Programme régional de lutte contre l’érosion côtière (WACA en anglais) un don composé d’un véhicule utilitaire et de matériel de conservation.





‘’Nous éprouvons beaucoup de difficulté à acheminer nos produits vers les marchés et ce véhicule sera d’un grand apport pour les membres de notre groupement’’, a-t-elle dit, au cours d’une cérémonie de réception du don, à l’Agence régionale de développement (ARD).





Mme Sène estime que le matériel de conservation permettra aux femmes de son GIE de relancer leurs activités. Le poisson étant une denrée périssable, beaucoup de pertes étaient enregistrées en période de chaleur, a-t-elle rappelé.





Ce don est le résultat d’un partenariat avec le Projet de relèvement d’urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP), a précisé Mamadou Diallo en charge de l’unité sauvegarde du WACA.





Mandaw Gueye, le coordonnateur régional du SERP, a également salué cette collaboration entre les deux entités soutenue par le Fonds nordique de développement et la Banque mondiale afin de venir en aide à ces populations sinistrées.





Il indique que les deux parties nourrissent l’ambition d’embrasser d’autres domaines d’activités afin de permettre à ces populations de retrouver des conditions de vie normales.





Selon lui, ‘’80 femmes vont bénéficier de ce don mûri par les deux partenaires qui n’entendent pas s’en arrêter là’’.





L’Agence de Développement Municipal - ADM Sénégal, agence d'exécution du SERRP est en train de construire 500 logements sur le site de Diougop avec en amont toute la viabilisation (eau, électricité, réseau de drainage des eaux pluviales, station de pompage, voiries…), pour le relogement définitif des populations sinistrées et affectées de la langue de barbarie. Au total, ce sont environ 15 000 personnes qui seront déplacées et installées sur le site Diougop (commune de Gandon).





Pour améliorer le cadre de vie de ces populations, il est prévu également sur le site des équipements sociaux (poste de santé, marché, centre socio-éducatif, école préscolaire et élémentaire et mosquée). Le projet s’est aussi engagé à apporter des réponses efficaces et durables face à la problématique de la restauration des moyens de subsistance à travers les Pics et proses.





Rappelons que le SERRP a pour objectif global de « réduire la vulnérabilité aux risques côtiers des populations établies le long de la Langue de Barbarie et de renforcer la planification de la résilience urbaine et côtière de Saint-Louis ». Il est cofinancé par l’Etat du Sénégal et la Banque Mondiale.





Avec APS