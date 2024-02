Saisie de cocktails Molotov : les enquêteurs font un grand pas

Des agents de la brigade de recherches de Keur Massar ont saisi onze cocktails Molotov et deux bouteilles de 20 litres remplies d’essence dissimulés dans la forêt classée de Mbao. Cet arsenal était destiné d’après les gendarmes, qui ont ouvert une enquête, à semer le chaos à Dakar lors des manifestations contre le report de la présidentielle initialement prévues mardi dernier. Interdites par le préfet, celles-ci ont été finalement reportée par les organisateurs.



Les enquêteurs ont effectué un pas important pour apporter la lumière à l’affaire des cocktails Molotov. L’Observateur et Les Échos informent en effet que quatre suspects ont été arrêtés par des éléments du Groupe de recherches et d’interpellation (GRI) de la gendarmerie. Il s’agit, précisent les journaux, de L. Diédhiou, M. Kébé, S. D. Badiane et L. Kébé alias Momo. Ils sont soupçonnés d’avoir fabriqué les explosifs et de les avoir dissimulés dans la forêt de Mbao.



Le premier serait, selon L’Observateur, «l’élément-clé de la bande». Il a été cueilli dans son lieu de travail, une usine de sucreries. Les autres ont été neutralisés à Pikine.



Les mis en cause sont en garde à vue à la brigade de recherches de Keur Massar.