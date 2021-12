Saisie de faux billets : Le commissaire de la Médina victime d'un accident

La récente grosse saisie des faux billets a failli coûter la vie au commissaire de police du 4e arrondissement, El Hadji Aly Sow, et quelques-uns de ses agents.



On est le mercredi 22 décembre 2021. Ils embarquent le faussaire et se rendent chez lui pour une perquisition.



En cours de route, au niveau de Liberté de 6, un camion roulant à vive allure a violemment percuté le véhicule des policiers.



Le gros porteur a surpris la voiture par-derrière et l’a cogné violemment. L’arrière du véhicule est vite transformé en un amas de ferraille.



Selon le quotidien Les Échos, le commissaire et ses hommes se retrouvent avec des blessures corporelles, excepté le présumé faussaire qui n’a eu aucune égratignure.



Ils auraient tous perdu la vie dans l’accident, s’ils n’étaient pas dans la même voiture avec le présumé cerveau, qui est "mystiquement dangereux", rapporte des sources du journal.



À la maison du faussaire, une bataille rangée a opposé les policiers aux membres de la famille du présumé cerveau.



La Sûreté Urbaine (SU) sera appelée en renfort pour neutraliser les parents du faussaire qui s’opposaient à la saisie des billets noirs cachés dans une chambre contenant le gros stock.