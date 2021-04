Saisie de médicaments : Les graves aveux du "cerveau" Chinois

Le Chinois Zang Hai Dong, présumé cerveau dans l’affaire des médicaments saisis à la Patte d’Oie, a reconnu les faits qui lui sont reprochés.«Je reconnais les faits qui me sont reprochés. Je travaille dans l’illégalité (…) À propos de la commercialisation des médicaments, nous avons accompli toute la procédure nécessaire en la matière et les dossiers ont été déposés à la Direction de la Pharmacie et du Médicament, mais l’autorisation n’est pas encore sortie», a-t-il déclaré.Selon le quotidien Libération, il avoue qu’il a commencé à commercialiser les médicaments parce qu’il avait déjà un stock de deux containers et que la date de péremption s’approchait.«Ce serait un énorme manquer à gagner si je ne parvenais pas à les écouler au niveau des hôpitaux, centres de santé, cliniques», ajoute-t-il.