Saisie de Yamba à Keur Mbaye Fall : les flics patrouilleurs, les dealers et le véhicule abandonné

Les saisies de drogue se multiplient. Après Golf Sud, Zac Mbao, 11 blocs de chanvre indien ont été saisis à Keur Mbaye Fall.







D’après Les Échos, le produit illicite était dissimulé dans un véhicule abandonné.





La source confie que tout est parti d’une opération coup de poing menée par la police locale. Lors d’une patrouille, les policiers en civil détectent un véhicule à l’allure suspecte. Ils garent leur fourgon et tentent de s’approcher. Mais, ils se feront vite repérer par les occupants du véhicule ciblé.





« Les malfaiteurs, au nombre de trois, identifient les policiers, via le rétroviseur de la caisse, ouvrent brusquement les portières, descendent en catastrophe et prennent la fuite », narre le quotidien d’informations. Il s’en suit une course poursuite entre limiers et suspects. Les premiers parviendront à semer les flics dans les labyrinthes du quartier.





Les policiers reviennent sur leurs pas et fouillent le véhicule abandonné. La fouille va mener à la saisie de la drogue. Les blocs mis sous scellé, le véhicule a été immobilisé pour les besoins de l’enquête.





La traque des dealers se poursuit.