Salle de jeux : Il assène un tesson à son voisin et déclare au juge : "Dama sissou wone"

Les salles de jeux sont des nids de violences où les jeunes se retrouvent pour miser et jouer. Malgré les alertes, ces endroits ne désemplissent pas d'adolescents et de jeunes.







Dans une salle de jeu sise à Mbour, Adama Ba a failli passer de vie à trépas, à cause de la colère de Pape Diallo qui l'a agressé avec un tesson de bouteille.





Ce jour-là, Pape a trouvé Adama dans la salle de jeux. Il a voulu que sa victime lui cède les manettes de la console pour qu'il joue avec ses amis. Ce dernier a refusé. Une violente bagarre s'ensuivit. Pape Diallo s'est saisi d'une bouteille qu'il a cassée avant de blesser Adama au ventre.





Le prévenu a été jugé ce mardi matin à la barre du tribunal de grande instance de Mbour.





Interpellé sur son acte, il dira à la juge : "Dama sissou wone" (j'étais hors de moi). Son avocat, Me Mouhamadou Fadel Fall, a plaidé l'indulgence et a déploré la prolifération des salles de jeux qui incitent les jeunes à des querelles et à des bagarres. "Ce sont des endroits où les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre une politique dans ce sens pour réguler les salles de jeux ?", a préconisé Me Fall.





Son client s'en est sorti avec deux mois d'emprisonnement ferme. Il devra aussi allouer la somme de 150 000 F CFA à Adama Diallo en guise de dommages et intérêts.