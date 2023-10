Salon IFTM Top Resa : Une vitrine des multiples facettes touristiques de la Destination Sénégal

Lors de l'événement IFTM Top Resa, le Sénégal a brillé en démontrant tout son savoir-faire et ses atouts touristiques variés. Le Sénégal a ouvert le bal en présentant ses opportunités d'investissement et ses innombrables atouts dans le secteur du tourisme d'affaires lors d'un forum dédié au pays, en présence d'une sélection d'investisseurs français.





Les principales sociétés sénégalaises de transport aérien, de tourisme et de promotion des investissements (ASPT, AIBD, APIX, SAPCO) ont exposé les opportunités d'affaires et d'investissement offertes par le Sénégal. Le directeur de cabinet du ministre du Tourisme et des Loisirs, Diene Ndiaye ainsi que le Directeur général de l'ASPT, Pape Mahawa Diouf ont participé à la cérémonie officielle d'ouverture du Salon IFTM Top Resa, en présence de la Ministre déléguée chargée du tourisme française et de la Directrice du Salon IFTM. Le stand du Sénégal a été le théâtre de nombreuses rencontres portant sur les enjeux de l'industrie du voyage et du tourisme, ainsi que sur les défis spécifiques auxquels la Destination fait face dans un monde post-pandémique.





Les rencontres BtoB avec les tour-opérateurs et les professionnels européens du secteur du voyage et du tourisme ont mis l'accent sur les mesures de résilience et de relance du tourisme. Elles ont également abordé les innovations et les nouvelles méthodes de promotion et de fourniture de services touristiques pour répondre aux besoins changeants des voyageurs. À l'issue des travaux, des plans d'actions conjoints ont été établis avec l'Office du Tourisme de Marseille, Tui France, Karavel (Promovacances/Fram), la Gambie et la Mauritanie. Enfin, la délégation sénégalaise a organisé une réunion au sein de la résidence de S.E l'ambassadeur du Sénégal en France El Hadj Magatte Seye, réunissant le Ministère du Tourisme, Air Sénégal et d'autres personnalités, dans le but de promouvoir la destination Sénégal et l'initiative Taamu Senegal.





Plusieurs bons de voyage, offres de séjours au Sénégal et billets d'avion ont été offerts aux influenceurs et membres de la diaspora sénégalaise et africaine. Des plans d'actions conjoints pour stimuler le tourisme entre le Sénégal et ses partenaires À l'issue du salon IFTM Top Resa, des plans d'actions conjoints ont été établis pour renforcer les liens touristiques entre le Sénégal et ses partenaires.





L'Office du Tourisme de Marseille, Tui France, Karavel (Promovacances/Fram), la Gambie et la Mauritanie ont tous exprimé leur intérêt pour des collaborations concrètes. Ces plans d'actions conjoints visent à promouvoir à mettre en place des partenariats stratégiques et des initiatives novatrices. Ils permettront de développer des circuits touristiques combinés, de partager les meilleures pratiques en matière de résilience et de relance du tourisme, et d'explorer de nouvelles façons de répondre aux attentes changeantes des voyageurs.