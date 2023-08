Saly Portudal : le prof d’université, le faux séminaire et les cocktails Molotov

La Brigade de recherches de gendarmerie de Saly Portudal a déjoué lundi dernier un projet d’attaques contre des édifices publics du département de Mbour. Les lieux ciblés ? L’Observateur, qui donne l’information, cite la centrale électrique de Malicounda, le tribunal de grande instance et le marché central.



Le journal informe que neuf personnes étaient mobilisées pour la préparation de ces actions violentes. Le cerveau serait un professeur d’université, selon la même source.



Celle-ci rapporte que les mis en cause ont débarqué à Saly Portudal dimanche dernier vers 16 heures. Ils étaient à la recherche d’une villa en location. Ils prennent contact avec un courtier, prétextant un séminaire de deux jours. L’agent immobilier les met en rapport avec une dame qui leur loue le premier étage de sa maison à Saly Vélingara. Ils déposent leurs valises et s’attellent toute la nuit du dimanche à la préparation de leur coup, selon L’Observateur.



Le journal souffle que le prof d’université et ses acolytes disposaient dans leur arsenal d’armes à feu, de bouteilles de cocktail Molotov, de couteaux, de lance-pierres, de billes en fer et de vinaigre. Le lendemain, lundi, c’est au moment où ils s’attelaient aux derniers réglages qu’ils ont été surpris par les gendarmes, qui avaient intercepté le projet de sale coup.



Conduits dans les locaux de la brigade de recherches de Saly, les mis en cause reconnaîtront les faits, selon L’Observateur. Qui renseigne que la bande des neuf a été placée en garde à vue puis déférée au parquet.



L’enquête suit son cours.