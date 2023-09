Samba Diouf soupçonné de vol, séquestré, torturé et jeté dans le feu : Les quatre bergers risquent 3 ans

Le 10 août dernier Samba Diouf avait été arrêté par quatre bergers qui l'accusent de vol, du plus gros bœuf de leur enclos.





Samba Diouf qui était ivre sera ligoté et battu par Kor Diouf, Assane Ndiaye, Djiby Douf et Daouda Dione. Les quatre bergers interrogent la victime pour savoir où il avait caché leur bœuf.





Entre 1h et 6h, Samba Diouf passe un mauvais quart d'heure entre les mains de Kor Diouf, Assane Ndiaye, Djiby Diouf et Daouda Dione.





Persécuté, torturé, Samba Diouf répond toujours aux bergers qui'l ne savait pas où se trouvait le bœuf. Les prévenus perdent patience et passent à la vitesse supérieure. Ils allument un feu et y jettent Samba Diouf qui avait les mains ligotées au dos.





Lors de leur interrogation par les gendarmes de Thiadiaye, les prévenus avaient reconnu les faits. Ils avaient confié avoir croisé Samba Diouf, dans la rue et comme ce dernier était coutumier de vol dans le village, ils ont déduit que c'était lui leur voleur. Ils l'attrapent et le séquestrent dans leur enclos.

Ils lui occasionnent des blessures au second degré. Les blessures de Samba Diouf sont tellement graves qu'il risque même de perdre sa virilité, informe le procureur. Pis encore, depuis 30 jours les blessures de Samba Diouf n'arrivent pas à se refermer et il ne peut plus parler à voix haute.





Jugés à l'audience des flagrants délits du tribunal de grande instance de Mbour, les prévenus ont changé de fusil d'épaule en niant purement et simplement les faits qu'on leur reprochent.





Pour l'avocat de la victime, Me Oumar Sène, cette procédure ne devait même pas être jugée en flagrants délits mais plutôt en chambre criminelle.





"L'intention était criminelle. Malgré la gravité des faits, ces prévenus ne comprennent pas la dangerosité de leur acte", s'est désolé Me Sène.





L'avocat a demandé la somme de 5 millions FCfa en guise de dommages et intérêts. Un montant qui n'est pas exagéré si l'on sait que son client doit aller se faire soigner.





Le maître des poursuites a reconnu que les faits étaient d'une gravité extrême qu'il faut déplorer. Surtout que rien ne prouve que Samba Diouf était l'auteur du vol.





"Depuis 30 jours les blessures n'arrivent pas à se refermer. Je demande au tribunal d'être ferme car ce n'est pas le rôle des citoyens de se faire justice eux-mêmes. Ce qu'ils ont fait n'est même pas autorisé chez les enquêteurs attitrés", insiste le procureur.





Il a requis 3 ans ferme contre Kor Diouf, Assane Ndiaye, Djiby Douf et Daouda Dione.





L'avocat des prévenus Me Ndiaye a demandé la relaxe purement et simplement de ses clients ne serait-ce qu'au bénéfice du doute. Rappelons que Djiby Diouf est élève au lycée de Thiadiaye, il devrait être en classe de terminale l'année prochaine et Daouda Dione est un étudiant à l'UVS de Mbour.





Mais pour Me Séne même s'ils sont des étudiants , ils sont des criminels. Même s'ils avaient trouvé Samba Diouf dans l'enclos, ils n'avaient pas le droit de se faire justice eux-mêmes, souligne l'avocat de la partie civile.