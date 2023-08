Sangalkam : ce qui est reproché au maire Pape Sow

Maire de Sangalkam, Alpha Bocar Khouma dit Pape Sow a été arrêté chez lui, à Keur Ndiaye Lô, jeudi nuit. D’après des informations concordantes, des éléments de la BIP (police) et du GIGN (gendarmerie) ont défoncé la porte de son domicile pour le cueillir.





Malgré l’opposition de certains jeunes de sa commune, qui ont brûlé des pneus pour protester contre l’opération des Forces de défense et de sécurité (FDS), l’édile Yewwi Askan Wi, membre de Taxawu Sénégal, a été placé en détention.





Jusqu’à ce vendredi, les causes précises de son arrestation étaient inconnues. RFM croit avoir percé le mystère. La radio du Groupe futurs médias révèle, en effet, que Pape Sow a été interpellé dans le cadre de l’enquête sur l’affaire Me Juan Branco. Il serait l’un des complices de l’avocat français, qui a bravé le mandat d’arrêt émis contre lui par le procureur pour entrer sur le sol sénégalais et prendre part à la conférence de presse de ses confrères chargés de défendre Ousmane Sonko.





Se voulant plus précise, RFM, citant ses «sources» (anonymes), rapporte que le maire de Sangalkam aurait organisé l’hébergement de Juan Branco dans un hôtel au Lac Rose.





Dans le cadre de la même enquête, Me Babacar Ndiaye, un autre avocat du leader de Pastef, a été arrêté ce vendredi. Il ferait partie des complices de Branco.