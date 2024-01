Sanglante fin de match à Wakhinane Nimzatt : des agresseurs fracassent la tête d’un étudiant

Une redoutable bande d’agresseurs a infiltré le foule de supporters à la fin du match de football au stade de Ndiaréme, à Guédiawaye, pour sévir. D’après Les Échos, ils ont dépouillé leurs proies de leurs biens sous la menace d’armes blanches.



Parmi leurs victimes, le journal cite un étudiant. Ce dernier nommé M. D., « pris dans l’étau d’une meute de redoutables agresseurs », a eu le malheur de débarquer au moment où le gang dictait sa loi. « A bord de sa moto avec une camarade du nom de K. Nd., il a tenté de se frayer un chemin dans la foule compacte. Des malfaiteurs se dressent devant eux et profèrent des insanités. D’autres membres du même gang se jettent sur eux et tentent de détrousser l’étudiant. Qui résiste », narre la source.



Celle-ci poursuit : « Un des brigands charge l’étudiant, lui arrache son téléphone portable type iPhone 7 Plus, ainsi qu’une somme d’argent de 40 000 F CFA, et détale comme un lapin. L’étudiant bondit du siège de la moto et pourchasse le voleur. »



Les Échos souligne que c’est le moment choisi par un autre élément du gang pour entrer en action : « Il s’empare d’une bouteille et la fracasse sur la nuque de l’étudiant, qui s’effondre. D’autres brigands profitent de son état pour enfourcher sa moto et disparaître dans les rues de la commune. »



Saisi d’une plainte pour agression contre X assortie d’un certificat médical, le chef de service de la police de Wakhinane Nimzatt, Djibril Cissé, actionne les éléments de la Brigade de recherches (Sr), qui lancent la traque aux brigands dont deux membres seront identifiés et interpellés grâce aux témoins de l’agression.



Pris avec la moto, le présumé receleur avouera avoir acquis l’engin à 100 000 F CFA auprès d’un des agresseurs arrêtés. Les mis en cause ont été déférés lundi devant le parquet pour association de malfaiteurs, vol avec violence commis et coups et blessures volontaires, et recel pour l’acheteur de la moto volée.