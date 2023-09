Sans ministre chargé de l’Agriculture : L’inter professionnel de l’oignon au Sénégal lance l’alerte

Depuis la démission d’Aly Ngouille Ndiaye de son poste de ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, les choses tournent au ralenti dans ce secteur primaire. A quelques jours du démarrage de la campagne horticole, les semences et matériels agricoles manquent. Aly Ndiaye, chargé de la communication de l’IPOS sonne l’alerte. Il exhorte le Chef de l’Etat de leur trouver au plus vite un ministre capable d'inverser la tendance.





« Quand on a entendu que le ministre de l’Agriculture a jeté l'éponge, nous étions tous inquiets. On est à 3 mois de la campagne et beaucoup de choses manquent. Il était dans les procédures pour résoudre certains problèmes. Aujourd’hui, il y a un déficit de semences d’oignons, de pommes de terre, et le matériel agricole n’est pas totalement mis à la disposition des producteurs » ,renseigne-t-il.





Par ailleurs, le responsable de la communication de l’interprofessionnel de l’oignon du Sénégal souhaite que le prochain ministre soit de leur rang. Pour lui, Dr Macoumba Diouf est mieux placé pour ce poste.





« Il ne faut pas nommer pour nommer. Nous avons besoin d’un homme qui connaît le secteur de l’agriculture dans son ensemble. Mais le contraire risque de poser des problèmes. Il doit être quelqu’un qui maîtrise le secteur. Ainsi, on pense que Dr Macoumba Diouf directeur de l’horticulture peut bien conduire le ministère de l'Agriculture. Il est un homme du sérail et a le sens de l’écoule », suggère M.Ndiaye





Aux yeux d’Aly Ndiaye, la nomination dans les plus brefs délais d’un ministre chargé de l’Agriculture et de l’Equipement rural permettra de pallier certains désagréments comme celui qu’on a connu sur la pénurie d’oignon en août.





« L’oignon a connu une spéculation inexplicable ces derniers temps. Et si on commet les mêmes erreurs, on risque de revivre la même situation. Donc, il nous faut tout de suite un ministre qualifié dans ce domaine ».





Pour rappel, le ministre de l'Agriculture et de l’Equipement rural, Aly Ngouille Ndiaye a démissionné de son poste, à la suite de la désignation d’Amadou Bâ comme candidat de la coalition BBY par Macky Sall pour le scrutin présidentiel de 2024.