Santé : Alerte sur une épidémie de rougeole, 18 des 79 districts touchés

Dans un entretien accordé à L’Observateur de ce vendredi 14 juillet, Dr Boly Diop, chargé de la surveillance épidémiologique et post-vaccinale, alerte sur une situation épidémique de rougeole assez préoccupante. Plus de 400 cas confirmés depuis début juillet, confie-t-il, préoccupé.



Il dit : “Des épidémies de rougeole sont notées depuis le début de l’année. Au 2 juillet, 410 cas ont été confirmés. Toutes les régions du pays ont enregistré des cas sauf la région de Fatick.”



Avant d’ajouter : “Au moment où nous faisions le bilan, 18 districts étaient entrés en épidémie sur les 79. Donc, il y a une situation épidémique qui est là, et qui est assez préoccupante.”



Le médecin rappelle que “la rougeole est une maladie évitable par la vaccination.” De ce point de vue, prescrit-il : “Il faut que les acteurs des districts aillent vers les populations pour vacciner les enfants.”



D’après lui, la recrudescence des cas de rougeole est liée au fait que “durant la pandémie du Covid-19, les gens ne fréquentaient plus les structures sanitaires.” Ce qui “a impacté les performances de la vaccination.”



Il poursuit : “Il y a aussi le fait que le même personnel était utilisé à la fois pour la vaccination Covid et pour le Programme élargi de vaccination (Pev). Ce qui fait que beaucoup d’enfants n’ont pas été vaccinés. Maintenant, nous devons faire le maximum pour vacciner et protéger les enfants”.