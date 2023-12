Santé : les syndicats sont fâchés

La Fédération des syndicats de la santé (F2D) en ordre de bataille. Ses membres ont décidé de dérouler un plan d’action. Celui-ci a commencé par le dépôt d’un préavis de grève vendredi auprès des ministères de la Fonction publique et de la Santé et de l’Action sociale.



Cheikh Seck, Secrétaire général du Syndicat démocratique des travailleurs de la Santé par ailleurs porte-parole de la F2D et ses camarades réclament le respect des accords signés avec l’États du Sénégal. « Nous n’avons d’autres choix que de retourner sur le terrain de la bataille », préviennent-ils, repris par Vox populi.



Des Assemblées générales sont prévues à partir du 7 décembre prochain, suivies d’une marche le 17 de ce mois avant une grève générale les 2 et 3 février. « Nous demandons, en ce qui concerne, le recrutement du personnel communautaire d’appoint que cela soit effectif. L’État a aussi signé un accord qui entre dans le cadre des 20 millions de francs Cfa que l’agence pour la Cmu doit à plusieurs structures. Cela fait plus de deux ans que l’État n’a pas remboursé », rouspètent-ils.