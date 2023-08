SARAYA : UNE BANDE ARMÉE SÈME LA TERREUR À BEMBOU

L’insécurité devient de plus en plus grandissante dans l’arrondissement de Bembou (département de Saraya) plus particulièrement sur l’axe Dalafing-Kharakhayna sur le corridor Dakar-Bamako où des bandes armées sèment la terreur.





Samedi dernier aux environs de 20h, un groupe d’individus armés a imposé un blocus sur cet axe en obligeant des camions chargés de marchandises à s’arrêter. Ils ont ouvert le feu sur le véhicule d’une société minière de la place qui n’a pas obtempéré.





D’ailleurs un étudiant du département d’anglais de l’UCAD habitant Kolia a été victime de cette bande armée qui lui a arraché son téléphone portable et ses sept mille francs Cfa qu’il avait par devers lui.