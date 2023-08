Sarré Guilèle quartier oublié de Tambacounda : 1500 ménages attendent leur titre de propriété 11 ans après le lotissement

Sarré Guilèle, le quartier oublié de la commune de Tambacounda est encore au-devant de l’actualité. 11 ans après les lotissements, 1500 familles courent toujours derrière leur titre de propriété. Cette lenteur serait la résultante de la cession d’une partie de leur espace à une entreprise de la place. Ces 1500 ménages étaient des impactés d’un projet de construction de route.





" Nous sommes allés voir les autorités municipales plus précisément le maire et il nous a répondu amèrement que nous ne sommes pour rien et qu'ils peuvent nous déguerpir à tout moment là où nous habitons. C'est-à-dire il privilégie cette société privée au détriment des habitants de Tambacounda." a déclaré Gata Ba, le porte-parole des habitants de Sarré Guilèle sur les ondes de la Rfm.





Réagissant à cette intervention, la mairie a apporté des éclaircissements. Le site serait réservé à la construction des infrastructures de base.





"Nous avons pris l'engagement d'accompagner les populations afin qu'elles puissent accéder à des titres de propriété au niveau de la ville. Mais les travaux de l'entreprise vont continuer. Je vous dis que l’espace en question couvre 9.5m2 et c'était destiné à des équipements sociaux de base ", a précisé Pape Banda Diéye, le maire de Tambacounda sur Rfm.





Toutefois, les assurances de l'élu municipal sont loin de convaincre les habitants du quartier Sarré Guilèle qui n'écartent pas de bloquer toute construction d'infrastructures sur ce site.