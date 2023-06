Scènes des violences notées les 1er et 2 juin au Sénégal : AFSED pour une radioscopie des causes profondes

L'Alliance de femmes pour un Sénégal équitable et démocratique (AFSED) exprime sa vive préoccupation sur la tension politique au Sénégal. Elle préconise une analyse approfondie des causes.





Tout de même, cette organisation souhaite jouer un rôle dans la prévention de ces genres de crise.





"Dans cette optique, nous souhaitons mettre en avant le rôle central des femmes qui se lèvent, prennent la parole et se manifestent en tant que mamans déterminées. Ces femmes courageuses, conscientes de leur responsabilité envers leur famille et leur nation, s’engagent fermement pour un Sénégal équitable et démocratique. Leur présence massive dans cette construction est une nécessité incontestable", lit-on dans un communiqué de l’AFSED.





Cette organisation estime que ce sont les mamans qui souffrent de plus de ces arrestations, de ces pertes en vie humaine et des autres conséquences. D’où la mise en avant des femmes dans la recherche de réponses durables à la stabilité.