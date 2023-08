Secteur de la Recherche Agricole au Sénégal : Les Préoccupations du SARAA

Dans un communiqué émanant du Syndicat autonome de la recherche agricole et agroalimentaire (SARAA), des préoccupations ont été soulevées concernant l'avenir de la recherche agricole au Sénégal. Le SARAA met en lumière les retards et les incertitudes qui entourent la mise en œuvre des directives présidentielles visant à transformer le secteur de la recherche agricole pour atteindre les objectifs de souveraineté alimentaire.



En mars 2022, lors d'une réunion du conseil des ministres, le Président de la République, Macky Sall, avait instruit le Ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural de présenter un plan d'urgence de transformation de la recherche agricole avant la fin d'avril 2022. Ce plan devait être en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire du pays.



De plus, il avait demandé une révision consensuelle des missions, de l'organisation et du fonctionnement de l'Institut sénégalais de Recherches agricoles (ISRA), ainsi que du statut des chercheurs travaillant au sein de cette institution stratégique.



Après des mois d'échanges et d'ateliers, le décret portant sur l'organisation et le fonctionnement de l'ISRA a finalement été signé. Cependant, d'autres décrets sont en attente, cette fois au niveau du ministère des finances. Ce ministère, souligne le communiqué du syndicat, “non content d’avoir opéré des ponctions sur le budget de l’ISRA depuis des années tarde à donner son visa”.



Le SARAA a exprimé sa préoccupation quant à la négligence apparente dont l'ISRA fait l'objet de la part de certaines autorités gouvernementales. Le syndicat soulève la question cruciale de savoir si les projets de décrets restants aboutiront comme prévu.



Le SARAA rappelle que le secteur de la recherche agricole joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire et le développement durable du pays.