Secteur postal : un chiffre d’affaires de plus de 17 milliards de francs CFA enregistré

Le chiffre d’affaires du secteur postal n’a cessé d’augmenter ces trois années années, passant de 13 milliards 403 millions en 2020, à 15 milliards 566 millions, en 2021, et à plus de 17 milliards de francs CFA, en 2022. Des chiffres révélés dans le rapport de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp).





Celui-ci parcouru par Libération, révèle que le secteur comptabilise 4 807 emplois en 2022 dont 3 329 permanents, 604 temporaires et 875 prestataires. Une baisse de 4% est toutefois notée à la suite d'une hausse de 8% enregistrée entre 2020 (4 629) et en 2021 (5 014).





Le document rappelle que le secteur postal est animé par un opérateur public, Sn La Poste, et d’autres privés titulaires d’un licence d’exploitation soumise au respect d’un cahier des charges.





En 2022, le nombre de points d’accès est évalué à 420 établissements postaux répartis entre Dakar (47%), et les autres centres régionaux du pays (53%), souligne le rapport. Qui constate par ailleurs une augmentation de 6,45% du nombre de points d’accès par rapport à la situation en 2020.





Avec respectivement 196 et 168 bureaux à travers le territoire national, l’opérateur historique SN La Poste, basée dans les régions, et Dhl, dont la présence est plus marquée à Dakar, totalisent à eux deux le plus grand nombre d’accès, soit 87%.





L’opérateur Rapidos compte 15 bureaux.