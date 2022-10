Secteur primaire : L’Intersyndicale des travailleurs annonce une plainte contre le directeur de la Sogas

Plainte des travailleurs de la Sogas

Le courant ne passe pas entre l’Intersyndicale des travailleurs et le directeur de la Société de gestion des abattoirs du Sénégal (Sogas). Ces travailleurs comptent même déposer une plainte. L’annonce a été faite sur les ondes de la RFM.





Invité de Babacar Fall sur ‘’RFM Matin’’, Omar Drame, membre de l’Intersyndicale, n’a pas manqué d’égrener les griefs reprochés au DG de la Sogas. Les travailleurs du secteur primaire, qui ont décrété une grève d’une semaine depuis hier, accusent le directeur de la Sogas de mettre la population en danger.





‘’Il a autorisé l'abattage sans contrôle et des maladies peuvent surgir comme la tuberculose et les zoonoses’’, a fait savoir Omar Dramé. Ce dernier précise que les seules personnes habilitées à inspecter la viande, ce sont les vétérinaires et les techniciens de l'élevage qui sont assermentés et qui sont tous en grève.





Le membre de l’Intersyndicale ajoute que des gens malintentionnés peuvent introduire de la viande d’âne, de chien impropre à la consommation.





C’est pourquoi l’Intersyndicale compte poursuivre le directeur qui fait fi de ‘’la réglementation’’.