Secteur Primaire : l’intersyndicale sursoit à sa grève et avertit le prochain président

Compte tenu de la campagne électorale, l’intersyndicale des travailleurs du secteur primaire a décidé de surseoir à son plan d'actions. En effet, l’entité avait voulu aller en grève générale pour 72 heures renouvelables à compter du mardi 12 Mars sur toute l'étendue du territoire. L’intersyndicale des travailleurs du secteur primaire avait décidé de tenir une assemblée générale ce lundi 11 mars 2024 pour informer la base du plan d'actions qu'elle compte dérouler. Ainsi, après concertation des leaders, ils ont retenu que « nous sommes en période électorale ».





En effet, disent-ils « au-delà de notre statut de syndicat qui est de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs, nous sommes avant tout d'abord des citoyens et électeurs, et nous participerons à cette élection présidentielle ». L’intersyndical estime que décréter une grève générale dans ce contexte entraînera de lourdes conséquences pour les usagers. « C’est pourquoi, nous avons décidé d'observer une pause jusqu'au lendemain de la désignation du prochain Président de la République ».