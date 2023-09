Sécurisation du Gamou de Médina Baye : Tout sur le dispositif sécuritaire mis en place

Comme à chaque édition, la sécurité des lieux et des pèlerins sera une des priorités pour le comité d’organisation. A cet effet le chef de la sécurité publique locale a annoncé, au cours d’un point de presse ce lundi, l’arrivée en renfort de 600 éléments du Groupement Mobile d’Intervention (GMI).











Les forces de défense et de sécurité vont déployer la grosse artillerie, pour cette édition du Gamou international de Médina Baye, en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens durant l’événement qui draine des dizaines de milliers de fidèles. L'assurance est donnée ce lundi par le commissaire central Alioune Ba. Ce dernier a annoncé que 800 agents ont été mobilisés pour la couverture du gamou, dont 600 éléments du Groupement Mobile d’Intervention et 200 qui sont du service régional de sécurité publique de Kaolack plus les éléments de la police judiciaire.













Selon lui, eu égard aux difficultés de l’année dernière, beaucoup d’hommes sont engagés pour sécuriser le corridor menant vers Médina Baye afin d'éviter d’éventuels désagréments. En dehors de ces éléments, des caméras de surveillance sont prévues pour rendre plus opérationnel le dispositif.













Par ailleurs, des drones vont survoler la ville Kaolack au cours du Gamou. Deux postes de police avancés sont prévus pour réduire au maximum les cas d’agressions et de vols dans la cité religieuse et ses alentours.