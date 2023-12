Sécurisation nationale: 357 individus interpellés par la police





La police maintient le cap dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité dans le pays. C'est dans ce cadre qu'une nouvelle vaste opération de sécurisation a été menée dans la nuit du 20 au 21 décembre de 21h à 5h du matin, sur l'étendue du territoire national.