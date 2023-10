Sécurisation nationale : 391 individus interpellés par la police, dans la nuit d'hier

La police a déroulé une nouvelle vaste opération de sécurisation sur l'étendue du territoire national, pour lutter contre la délinquance et la criminalité. Plus de 500 policiers en tenue et en civil ont effectué des descentes inopinées dans les zones criminogènes, durant la nuit du mercredi au jeudi, de 21 h à 5 h.