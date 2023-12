Sécurisation nationale : 541 individus interpellés par la police

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité, la police nationale a déroulé une nouvelle vaste opération de sécurisation sur l'étendue du territoire national.





Plus de 700 limiers en tenue et en civil ont été déployés au niveau des zones criminogènes du pays, dans la nuit du mercredi au jeudi, de 21 h à 5 h.