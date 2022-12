Sécurité alimentaire : Une délégation sénégalaise explore le secteur Agritech en Israël

L'Agropole de l’entente intercommunale de Malicounda, Nguéniène et Sandiara (Agropole Ouest) vise à augmenter significativement la production vivrière tout en développant l'emploi et la formation dans le secteur agricole.





"Le projet Agropole démarré cette année, aura un impact économique et social important et entraînera une forte augmentation des revenus de la population des trois communes, la création de 3 000 emplois directs et 8 000 emplois indirects, l'augmentation de l'autosuffisance du territoire et la sécurité alimentaire nationale du Sénégal » a déclaré Efraim Meslet, le directeur du groupe Mitrelli au Sénégal.





À plein fonctionnement, les activités agricoles dans les trois centres génèreront des revenus de plus de 27 millions d'euros par an. Ainsi, l'augmentation de la production permettra à la région de devenir de plus en plus autosuffisante en matière d'approvisionnement alimentaire. Le projet, mené par les autorités locales sénégalaises, fournira une formation agricole moderne (par exemple l'utilisation de l'eau salée saumâtre et la production ovine), autonomisant les communautés grâce au transfert de connaissances.





En décembre dernier, Le Groupe Mitrelli a eu le plaisir d'accueillir en Israël une délégation de dirigeants sénégalais composée de Dr Serigne Gueye Diop, Ministre-Maire de Sandiara, M. Alpha Samb, Maire de Nguéniène, M. Maguette Sène, Maire de Malicounda et M. Malick Gueye, Adjoint au Maire de Sandiara.





Les maires ont eu l'occasion de visiter des coopératives innovantes d'agriculteurs et de producteurs dans différents secteurs : usine de production d'aliments pour animaux, fermes laitières, plantations d'avocat et de coton, production d'huile d'olive. Ce programme diversifié leur a permis de découvrir de nouvelles technologies et d'examiner les dernières évolutions des systèmes d'irrigation et des services agro-industriels (stockage, contrôle et tri, conditionnement, etc.). Cette visite visait à accroître l'application des technologies de pointe israéliennes au Sénégal, notamment dans le projet Agropole et les domaines de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de l'eau.





L'Agropole Ouest sera équipée de technologies de pointe et utilisera des méthodologies innovantes pour la production agro-industrielle et la logistique. Le projet, qui couvrira 1 160 Ha, comprendra trois centres de développement et de formation agricoles avec des cultures de plein champ, différents types d'activités agricoles (œuf, lait, élevage de mouton) et des centres logistiques. En outre, l'Agropole disposera de zones agricoles privées et d'une zone dévolue aux éleveurs nomades de bétail comprenant des installations de santé vétérinaire, de vaccination et d'alimentation. Pour compléter la chaîne de valeur, le Centre agro-industriel (AIC) servira de principal fournisseur de tous les intrants agricoles, de transformation initiale et de commercialisation de tous les produits, de formation et de services de vulgarisation à tous les agriculteurs de la zone.





Un levier solide de développement durable pour le Sénégal





Conscient des objectifs de développement fixés par S.E. Président Macky Sall, le Groupe Mitrelli s'engage à travailler main dans la main avec les différentes parties prenantes pour assurer l'atteinte de ces objectifs.





L'Agropole Ouest est une solution globale de développement agricole qui aura un impact à long terme sur le développement des compétences agricoles de nombreux jeunes de la région, le bien-être des habitants et la sécurité alimentaire du Sénégal.





Efraim Meslet, qui a accompagné les maires tout au long de leur visite en Israël, explique « Ce déplacement était extrêmement important car ce projet d'Agropole est une collaboration entre le Groupe Mitrelli et les collectivités locales sénégalaises. Ce projet est celui du Sénégal et bénéficiera à terme à des centaines de milliers de Sénégalais. Nous souhaitons que les maires de l'Entente intercommunale participent aux choix qui sont faits au profit de la population locale ».





La construction de l'Agropole Ouest débutera dans les prochaines semaines pour édifier ce qui sera l'un des pôles agricoles les plus modernes du pays.





Le groupe Mitrelli conçoit et met en œuvre des projets de développement d'infrastructures holistiques dans divers domaines : approvisionnement et solutions en eau et énergie, agriculture, santé, éducation, protection de l'environnement, etc. Le groupe coopère avec des entités publiques et privées pour avoir un impact significatif sur la prospérité économique et la qualité de vie de l'Afrique, reflétant les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.