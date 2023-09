Sécurité : Keur Massar étrenne sa compagnie de gendarmerie et sa Brigade de recherches









Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, a inauguré, ce mardi, les locaux du nouvel État-major composé d'une compagnie de gendarmerie et d'une brigade de recherches à Keur Massar. Le général Moussa Fall, haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, était présent à cette cérémonie, aux côtés de hauts responsables de la maréchaussée, sécuritaires, ainsi que d’autorités territoriales et administratives du cinquième département de Dakar.





La compagnie de gendarmerie et la brigade de recherches sont des unités spécialisées dans les enquêtes judiciaires complexes. Dotées d’un personnel compétent et d’équipements modernes adaptés à leurs tâches, elles constituent un maillon central dans le dispositif de la gendarmerie nationale, a fait savoir Sidiki Kaba.





Le ministre a invité les populations de Keur Massar à collaborer avec la gendarmerie afin de réduire le taux de criminalité élevé dans le département.