Sedhiou : Aussitôt installé, le nouveau gouverneur décline sa feuille de route





Nommé gouverneur de Sedhiou à l'issue du Conseil des ministres du 4 octobre 2023, Serigne Babacar Kane a été installé ce vendredi comme 5e chef de l'Exécutif de la région de Sedhiou créée en 2008.





Confessant qu'il n'a pas encore pris connaissance de tous les dossiers qui l'attendent, bien que cela ait été une de ses préoccupations ces derniers temps, le nouveau gouverneur a néanmoins décliné sa feuille de route.

"C'est un privilège exigeant de servir l'État et de représenter le gouvernement dans cette région, à une période où les ambitions du gouvernement pour le développement n'ont jamais été aussi grandes et les attentes des populations vis-à-vis de l'État et de ses démembrements aussi fortes", a remarqué Serigne Babacar Kane.





C'est dans ce contexte qu'il a partagé l'état d'esprit qui l'anime face à ces défis. "L'état d'esprit qui est le mien pour aborder cette mission qui m'est confiée par le président de la République, je l'exercerai en m'efforçant de donner le meilleur de moi-même, en mobilisant toute mon énergie et mes capacités. Je l'exercerai dans le respect strict de l'éthique républicaine qui repose sur l'autorité, l'objectivité et l'impartialité de l'État ainsi que sur le respect de la loi. Car, sans respect de la règle commune, il n'y a ni liberté ni égalité pour nos concitoyens".





Autre point de cette feuille de route : le gouverneur Kane veut être un facilitateur dont l'objectif est d'aider les acteurs publics et privés à aller de l'avant dans le sens de l'intérêt général. Dans le cadre des actions prioritaires du gouvernement, Serigne Babacar Kane s'engage à porter les attentes des populations, à s'attaquer aux questions de développement qui sont, à l'en croire au coeur des politiques publiques.





"Seront également au cœur de mon action les questions de sécurité, le combat contre les vols de bétail, les coupes abusives de bois et tous les autres trafics, car il s'agit-là d'une mission régalienne de l'État que je compte assumer sans faillir ni faiblir", a-t-il martelé.





Ce jeune administrateur titulaire d'une Maîtrise en droit privé option droit des affaires à l'Ucad, aura comme méthode le dialogue, mais restera attaché à la proximité de l'action de l'État, gage de sa crédibilité.





Le ministre de l'Intérieur, qui l'a installé dans ses nouvelles fonctions, reconnaît que l'homme est un brillant fonctionnaire, un travailleur rigoureux, un administrateur civil compétent. Il fut adjoint chargé des affaires administratives à Diourbel en 2009-2012, tout comme à Ziguinchor en 2012-2013 et à Saint-Louis en 2013-2015.





Ensuite il fut nommé préfet de Kaolack entre 2015 et 2016, puis à Dakar entre 2016 et 2017 et à Rufisque, de 2017 à 2023. Et c'est au Conseil des ministres du 4 octobre 2023 qu'il a été nommé 5e gouverneur de la région de Sedhiou, après Cheikh Kane Niang, Ange Faye, Abib Léon Ndiaye et son prédécesseur Papa Demba Diallo.





Sidi Kaba n'a pas manqué de rappeler son parcours élogieux et son bilan satisfaisant à la tête de l'exécutif régional du Pakao depuis sa nomination le 31 janvier 2020. Papa Demba Diallo a été félicité pour avoir conduit avec brio le Conseil des ministres et le Conseil présidentiel délocalisés de février dernier, et d'avoir piloté avec beaucoup de professionnalisme les projets et programmes qui ont impulsé le développement de la région comme il l'avait souhaité à sa prise de fonction.

