Sedhiou : Ce que vous ne saviez pas sur l'accident qui a fait deux morts à Karcia

Les villages de Sinthiou Bonda et de Toubacouta Wolo, situés dans la commune de Dianah Bah (département de Sedhiou) sont dans l'émoi et la consternation, après la disparition tragique de deux de leurs fils. Il s'agit de Tiedo Baldé et de Yaya Diao, partis le mercredi matin de leur village pour se rendre, le premier à Kolda, le second à Nimzatt, dans la commune de Koussy, sur l'axe Carrefour Ndiaye - Sedhiou.





En effet, faute de véhicule de transport en commun dans la localité, Yaya a demandé à son camarade Tiedo Baldé de voyager avec lui à bord de sa moto-Jakarta jusqu'à Dianah Bah, situé sur l'axe Sedhiou - Kolda. De là, il pourrait trouver facilement un véhicule.





C'est ainsi que les deux pères de famille ont quitté le village le mercredi 23 août, très tôt le matin. Entre Karcia et Dianah Bah, le conducteur Yaya Diao était au téléphone et, inconsciemment, il a empiété sur la voie de gauche et le pire se produisit après une collision avec une camionnette frigorifique. Les deux occupants de la moto Jakarta ont ainsi succombé à leurs blessures.





Yaya Diao était polygame et père de 10 enfants. Son défunt compagnon Tiedo Baldé était par contre monogame et père de quatre enfants.