Sédhiou/ Droits de l'enfant : 20 mariages d'enfants et 50 cas de violence répertoriés

De janvier à décembre 2023, le service régional de l'action éducative en milieu ouvert ( AEMO) a enregistré 20 cas de mariage d'enfants et 50 cas de violence liés aux viols et aux grossesses précoces. Des chiffres en deçà de la réalité sur le terrain du fait des cas non dénoncés ou réglés à l'amiable.







C'est dans le souci de restaurer les droits des enfants à l'éducation, à la protection et à la santé que l'association de la zone sud Pakao à la tête d'un consortium a organisé ce jeudi un forum communautaire sur la question. L'objectif, selon Kéba Kote, est de sensibiliser les communautés, les décideurs mais surtout les parents et leurs filles sur les conséquences négatives de ces pratiques socioculturelles.Tous ces cas, à en croire Idrissa Sambou de l'AEMO, sont référés au tribunal et les victimes envoyées au Centre de Premier Accueil de Ziguinchor pour leur traitement psychologique. L'unique centre de Ziguinchor ne pouvant pas accueillir le flux de victimes, les autorités chargées de la protection de l'enfant ont plaidé pour l'octroi d'un terrain viabilisé aux fins de la construction d'un centre à Sédhiou. Les participants au forum, le premier du genre, en majorité des femmes ont salué l'initiative et espèrent que le cri de cœur sera entendu pour plus de respect des droits des enfants.