Sedhiou - Location conventionnée : Les bailleurs réclament plus 12 mois d'arriérés de paiement

Une dizaine de bailleurs, regroupée au sein d'un collectif, a fait face à la presse hier mardi à Sedhiou pour réclamer plus de 12 mois d'arriérés de paiement. Ces bailleurs, par l'entremise de la Sn Sogepa, ont donné leurs maisons en location à l'État pour abriter certains services publics et l'administration territoriale.







Selon leur porte-parole, Jules Souleymane Sow, la situation est inacceptable et intenable puisque c'est le gagne-pain de bon nombre d'entre eux. Et de décrire la situation en un tableau sombre ''certains d'entre nous sont malades et ne peuvent pas se soigner. D'autres ont contracté des prêts bancaires et ne peuvent plus rembourser. D'autres encore comptent sur cet argent pour les besoins quotidiens de leur famille liés à la scolarisation des enfants et aux cérémonies familiales''.





Pour Jules Souleymane Sow, le paiement de ces locations n'a jamais été régulier. Et de rappeler qu'en 2020, ce sont 36 mois d'arriérés qui ont été régularisés grâce à l'intervention du président de la République. Et pour en arriver là, il a fallu s'égosiller sur tous les toits.