Sédhiou organise ses journées scientifiques

Au baccalauréat 2023, la région de Sédhiou a présenté 4411 candidats toutes séries confondues. Dans ce gros paquet, il n'y avait que 4 candidats en série S1 et 333 en série S2 soit un total de 337 candidats.





Dans le souci d'inverser la tendance, l'académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (Ansts) a organisé les 24 et 25 novembre des journées scientifiques pour promouvoir les sciences dans les collèges et lycées de la région.





En partenariat avec l'inspection d'académie, l'Ansts, face aux élèves venus nombreux assister à la leçon inaugurale et aux différents panels, a expliqué que les sciences sont incontournables dans tout développement.





Le professeur Ballade Moussa Daffé, ancien ministre de la Recherche scientifique et technique ainsi que le Dr Touré, ont saisi l'occasion pour démystifier et démythifier ce que les élèves considèrent généralement comme leur bête noire.





Informés suffisamment des avantages des disciplines scientifiques, les collégiens et lycéens ont pris la ferme résolution de travailler davantage pour relever encore mieux le taux d'inscription dans ces matières.