Sedima, KFC: Anta Babacar Ngom se retire de la gestion des affaires familiales

Engagée dans la course à la Présidentielle de février 2024, Anta Babacar Ngom a pris une décision de taille. En effet, depuis l’annonce de sa candidature, elle s’est retirée de la gestion opérationnelle du groupe familial Sedima. Ce changement intervient après une réorganisation des activités du champion avicole, entrée en vigueur en début d’année : le holding qui regroupait jusqu’à présent toutes les opérations a été remplacé par deux entités, Sedima SA, chapeautant l’ensemble de la filière avicole, et Sedima International, incluant l’exploitation de la franchise américaine Kentucky Fried Chicken (KFC) et les filiales malienne et congolaise, écrit jeune Afrique, qui a dressé le profil de la présidente du mouvement Alternative pour la relève citoyenne (ARC).





Dans ce cadre, Anta Babacar Ngom a passé la main à une femme de confiance et cadre de longue date du groupe pour piloter la première entité, Seynabou Seck. Passée par Shell, Deloitte, E&Y et le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (Codesria), organisation de recherche panafricaine indépendante basée à Dakar, cette dernière était jusqu’à présent vice-présidente exécutive de Sedima, après avoir été directrice générale adjointe pendant sept ans et DG pendant huit.





Si Aminata Mbengue, ex-CFAO Retail aujourd’hui au sein de l’ONG Equipop, dirige la seconde entité, c’est Faisal Shaik qui pilote la franchise KFC, ajoute JA. Arrivé en juillet 2022, ce Sud-Africain affiche une expérience de vingt ans dans la restauration rapide, dont dix au sein de KFC, comme gérant d’enseigne puis directeur des opérations en Afrique du Sud entre 2015 et 2017.