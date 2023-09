Séisme au Maroc : Doudou Ka rend hommage à Medoune Baye Sall à Fès

Plus de 3000 morts. C’est le bilan provisoire du séisme qui a secoué une région du Maroc vendredi dernier. En visite dans le royaume chérifien, le ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires du Sénégal, Doudou Ka, a exprimé sa tristesse suite à ce drame en rendant un hommage particulier à un compatriote victime de cette catastrophe.





« J'ai assisté ce matin à la Zawiya Cheikh Ahmed Al Tijani, dans la ville de Fès à la levée du corps de notre compatriote Médoune Baye Sall, décédé après le séisme qui a tragiquement frappé le Maroc », a écrit le ministre sur son compte Twitter.