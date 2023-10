Séminaire AfricTivistes : Renforcer la démocratie sénégalaise à l'ère du numérique

Les 24 et 25 octobre 2023, Dakar accueillera un séminaire d'envergure axé sur l'information et la démocratie. Il est organisé par AfricTivistes. Cette rencontre rassemblera d'éminentes figures de l'écosystème médiatique et démocratique au Sénégal pour aborder un enjeu de première importance : "Renforcer la démocratie sénégalaise à travers l'innovation numérique et la qualité de l'information."





Le contexte démocratique au Sénégal, semblable à celui d'autres nations africaines, est actuellement profondément influencé par l'omniprésence des technologies de l'information. L'exploitation judicieuse de ces outils offre le potentiel d'améliorer l'accès à l'information, de favoriser l'engagement citoyen, de promouvoir l'éducation civique et de garantir la transparence institutionnelle.





Toutefois, il convient de reconnaître que ces mêmes technologies peuvent se muer en vecteurs de désinformation, menaçant ainsi la vie privée et la souveraineté des États.





Le défi majeur réside donc dans la manière de maximiser les avantages du numérique tout en évitant ses pièges.





Le séminaire sur l'information et la démocratie se profile comme un événement de grande ampleur qui cherche à favoriser un environnement numérique responsable et inclusif pour renforcer la démocratie et la participation citoyenne au Sénégal. Ce rendez-vous, organisé par AfricTivistes, en partenariat avec le Forum on Information and Democracy, ainsi qu'avec de nombreux acteurs clés de la société civile, du gouvernement, des médias et des technologies de l'information et de la communication (TIC), propose une plateforme unique pour discuter des enjeux et des opportunités liés à la gestion de l'information à l'ère numérique.





AfricTivistes, en tant qu'organisation panafricaine, s'engage à renforcer la démocratie, la bonne gouvernance et les Droits de l'homme, grâce aux outils numériques et aux technologies de l'information et de la communication.





Le séminaire de Dakar a pour objectif de créer un espace propice à l'échange et au dialogue entre les divers acteurs clés de la société sénégalaise. Cette démarche revêt une importance particulière dans un contexte où l'adhésion à des textes majeurs comme la Convention de Malabo se fait attendre et où les inégalités d'accès à l'information persistent.





L'agenda de l'événement comprend des sessions plénières, des tables rondes et des ateliers interactifs destinés à discuter des défis et des opportunités de l'ère numérique. Les participants auront l'opportunité de partager leurs expériences et leurs points de vue sur des sujets variés, allant de la lutte contre la désinformation à l'importance de l'éducation aux médias.





De plus, le séminaire mettra en avant des initiatives numériques novatrices visant à faciliter l'accès à l'information et la participation citoyenne au Sénégal. Des experts, tant nationaux qu'internationaux, présenteront des études de cas, des recherches et de bonnes pratiques visant à renforcer la démocratie grâce à l'innovation numérique. Des débats approfondis aborderont également des enjeux cruciaux tels que la protection des Droits de l'homme en ligne, la liberté d'expression et l'indépendance des médias.





Pour donner le ton à cet événement, plusieurs experts nationaux et internationaux seront conviés pour partager leurs connaissances sur des thématiques telles que la régulation des fausses informations, les innovations en matière d'accès à l'information et la protection des Droits de l'homme en ligne. Parmi les intervenants, figurent Elimane Kane, Président de Legs Africa, Bamba Kassé, Secrétaire général du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, Senghane Senghor de la Raddho, Mountaga Cissé, expert du développement et des transitions numériques, Abdou Khafor Kandji de Y en a marre, El Hadj Abdoulaye Seck d'Amnesty International, Emmanuel Diokh, Président d'Internet sans frontières, entre autres.





Par ailleurs, des institutions telles que la Raddho, Article 19, Jonction, Reporters sans frontières (RSF) ainsi que des organes de presse seront également représentées.





Au cours de ces deux journées denses, les participants auront l'opportunité d'assister à des keynotes introductives, des panels de discussion et des retours d'expériences. Une emphase particulière sera mise sur les initiatives numériques innovantes favorisant l'accès à l'information et la participation citoyenne au Sénégal.