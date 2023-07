Sénégal : comment on obtient une licence de pêche

Le ministre de la Pêche et de l’Économie maritime, Pape Sagna Mbaye, a déclaré avoir été accusé de distribuer des licences de pêche. Dans un entretien avec L’Observateur, il a rejeté l’accusation en jurant : «Je n’ai pas le pouvoir d’attribuer ou de refuser une demande de licence de pêche sans que celle-ci soit examinée par la commission. Aucune loi ne me confère ce pouvoir.»



Le ministre n’a pas manqué de détailler la procédure d’obtention dudit sésame. «Ceux qui entreprennent dans le domaine de la pêche industrielle déposent une demande d’attribution de licence au ministère de la Pêche et de l’Économie maritime, rappelle Pape Sagna Mbaye. Ces demandes, qui sont déposées au niveau de la direction de la pêche maritime, sont sélectionnées et traitées par le directeur de la pêche maritime.»