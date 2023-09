Sénégal : Des travailleurs de la Croix-Rouge réclament deux mois d'arriérés de salaire à l'État

Le Syndicat des travailleurs de la Croix-Rouge est très remonté contre l’État du Sénégal. La raison ? Ils réclament deux mois d'arriérés de salaire au gouvernement. Dans une déclaration faite ce matin, le secrétaire général du syndicat interpelle l’État.







« Je fais cette déclaration pour faire part de la situation que nous vivons. Nous voulons que les autorités nous viennent en aide avant que la situation ne dégénère. Nous ne pouvons pas comprendre, avec tous les efforts que l’État fait, notamment, les subventions, le recrutement du personnel et jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun changement. Au contraire, ça devient de plus en plus catastrophique. Durant la période de Tabaski, les travailleurs sont partis sans salaire ni avance. Depuis lors, ils réclament deux mois de salaire. Aujourd’hui, on est le 1er septembre, mais rien. Ce qui n'est pas normal", explique la secrétaire.





Avant d'enfoncer le clou : "Pire encore, nous travaillons dans des conditions tellement difficiles... La Croix-Rouge sénégalaise vit une situation catastrophique. Après le Magal, nous allons organiser un grand sit-in pour dénoncer cette situation », fustige Angèle Yvane Kamouni sur RFM.