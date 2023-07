Sénégal : l'industrie du jeu en forte croissance

Le développement numérique de l'Afrique bénéficie dernièrement de l'essor d'un secteur économique en pleine croissance : l'industrie du jeu. Situé à l'extrême ouest du continent africain, le Sénégal est récemment devenu pionnier en la matière, grâce à l'association de l'ambassade de France au Sénégal avec le célèbre studio de jeux Masseka. Ce nouveau partenariat signe l'expansion de l'industrie du jeu à l'échelle du continent, et permettra peut-être au Sénégal de rivaliser avec le Nigeria dans la domination de l'industrie du jeu en Afrique.





Une croissance numérique des plus rapides au monde







Ces vingt dernières années, le continent africain a connu l'un des taux d'adoption numérique les plus rapides au monde. Les nouvelles technologies ont ouvert des portes encore inexplorées en Afrique. Au Sénégal, un pays où la culture du jeu et notamment des jeux de casino est déjà bien ancrée, il n'est donc pas étonnant que l'industrie du jeu prenne un nouveau tournant.







Début juin, lors de la conférence Vivatech à Paris, l'Ambassade de France au Sénégal a annoncé son investissement de près de 300 000€ dans la création d'un nouveau centre de jeux au cœur de Dakar. Ce dernier sera le fruit d'une collaboration entre deux producteurs de jeux axés sur l'Afrique : le studio de jeux Masseka et le Kayfo Studio.





Au vu de la croissance rapide de l'industrie du jeu en Afrique, l'établissement de ce nouveau centre de jeux permettra au Sénégal de maintenir sa position sur un marché prometteur et en pleine expansion. L'Ambassade de France au Sénégal a également indiqué que cet investissement permettra de financer un projet hybride : le nouveau centre de jeu servir à la fois d'incubateur et de studio de développement. Son objectif ? Faire en sorte que le Sénégal devance le Nigeria, son principal concurrent dans le secteur du jeu en Afrique.





L'adaptation : un mot d'ordre au Sénégal







S'il est encore d'usage de penser que l'Afrique est en plein développement en raison de son incapacité à adopter les nouvelles technologies à mesure qu'elles apparaissent, force est de constater que le continent se situe aujourd'hui au cœur d'une quatrième révolution industrielle amenant avec elle de profondes transformations.







Désormais, la roue a tourné et l'Afrique n'a de cesse de prendre de l'avance face aux révolutions technologiques actuelles. L'industrie du jeu sur le continent africain, ainsi que de nombreux autres secteurs émergents tels que la fintech ou encore l'agritech, sont la parfaite illustration de la capacité de l'Afrique à absorber les nouvelles technologies.





En Afrique de l'Ouest, le Nigéria fait partie des principaux concurrents du Sénégal dans la course au déploiement de l'industrie du jeu. La croissance des jeux Play-To-Earn a notamment révolutionné le secteur dans ce pays où le marché du jeu vidéo ne représente pas moins de 122 millions de dollars. La région a également hébergé plusieurs tournois E-sport qui ont considérablement inspiré les Sénégalais à se lancer dans cette nouvelle activité économique.





En 2022, le Sénégal a lui aussi été l'hôte d'une compétition d'E-sports qui a rassemblé plus de 400 passionnés du continent et d'ailleurs, professionnels et amateurs. Un événement qui en dit long sur le potentiel du pays dans le secteur du jeu, qui a ouvert de nouvelles opportunités et qui a amené les jeunes générations à assumer pleinement leur intérêt pour un domaine qui ne cesse de prendre de l'ampleur à travers le monde.