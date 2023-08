Sénégal : «Les nouvelles restrictions entravant les libertés individuelles doivent cesser», (Amnesty International)

Amnesty international s’est exprimé, ce jeudi 3 août sur les multiples restrictions de l'espace civique, aux arrestations et détentions arbitraires au Sénégal. D’abord, par la voix de la directrice régionale adjointe d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, l’organisation demande la libération immédiate et inconditionnelle de Pape Alé Niang. «?Le week-end du 29 juillet, le journaliste a été arrêté puis placé sous mandat de dépôt le 1er août pour avoir simplement fait son travail de journaliste en toute indépendance, en enquêtant sur des affaires politico-judiciaires dites sensibles. Selon son avocat, le procureur n’a apporté aucune preuve pour justifier les accusations portées contre son client », a-t-elle affirmé.





Ensuite, elle appelle les autorités à enquêter sur les morts de lundi dernier et celles enregistrées depuis mars 2021. «?Les médias rapportent la mort d’au moins trois personnes, le 31 juillet dernier , à la suite des manifestations violentes qui ont éclaté dans différentes villes du Sénégal », dit-elle.