Sénégal: près de 100 migrants, dont une majorité de Maliens, interceptés par la gendarmerie

La gendarmerie sénégalaise a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche avoir intercepté cette fin de semaine une centaine de migrants clandestins en partance pour l'Europe, dont une grande majorité de Maliens.



Ce sont 93 candidats à l'émigration clandestine qui ont été "appréhendés" entre vendredi et samedi, lors d'une "série d'opérations" menées dans différentes localités des régions côtières de Thiès et Saint-Louis , affirme la gendarmerie sur le réseau social X (anciennement Twitter).



Ils comprennent, selon la gendarmerie, 83 Maliens, sept Gambiens et trois Mauritaniens, des ressortissants de pays voisins du Sénégal. Elle dit inscrire ces interpellations dans "le cadre de la lutte contre l'émigration irrégulière".