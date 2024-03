Sénégalais abattu à Lille : trois choses à savoir sur Samba Dior Diagne

Dans son édition de ce lundi, L’Observateur a brossé le profil de cet informaticien tué lors d’une intervention policière chez lui dans le nord de la France. Extrait.



Retour au bercail



La police française a abattu Samba Dior Diagne lors d’une intervention au quartier Blanc-Riez à Wattignies, à Lille (France), mercredi dernier. Moustapha Dème, un ami d’enfance, confie que la victime était sur le point de rentrer au bercail. «Il avait déjà acheté son billet pour le 5 avril et avait déjà donné un préavis à son bailleur pour rendre son appartement», souffle Dème.



«Papi»



Samba Dior Diagne était âgée de 31 ans. Sa famille est établie à Liberté 3, près de l’école Saldia. Cet informaticien était surnommé «Papi» par les intimes.



«Brillant»



Les proches et collègues de Samba Dior Diagne sont unanimes : la victime de la police française était brillante. Elle a parcouru sans accroc son cursus. Primaire à la Petite école protestante de Dieuppeul 3. BFEM et Bac à Seydou Nourou Tall. Après un passage d’un an à l’UCAD, au département Maths-Physiques-Informatique de la faculté des sciences, il s’envole pour la France. Il trouve un poste de testeur QA (qui mesure la qualité des logiciels) dans une entreprise spécialisée en informatique.