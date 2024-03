Sénégalais tué par la police française: Boubacar Seye déplore le mutisme de Macky Sall

Samba Dior Diagne,un jeune sénégalais a été abattu chez lui par la police française dans la nuit du 12 au 13 mars 2024 au cours d'une intervention.





Sur la Rfm, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, dit ne pas comprendre la posture du chef de l'Etat, Macky Sall, qui n'a pas pipé mot dans cette affaire.