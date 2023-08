Senum SA et la Caisse des Dépôts et Consignations nouent un partenariat

Le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations du Sénégal, M. Elhadji Mamadou Diao a procédé, ce lundi 14 août 2023, à la signature d’une convention de partenariat avec Sénégal Numérique SA ( SENUM-SA) représentée par son Directeur général M. Cheikh Bakhoum. Cette convention vise à renforcer la coopération entre les deux institutions en vue de mieux remplir leurs rôles respectifs de service public. A cet effet, il est à noter que ce partenariat s’articule, entre autres, autour des axes ci après : la connectivité et l’hébergement des données ; le déploiement de produits et services digitaux ; la Formation, l’assistance et le conseil ; la Cocréation de filiales ; la Collaboration avec les Espaces Sénégal Services.