[Conseils] Sept lingeries à opter pour la Saint-Valentin (par Marianne Mbaye)

La Saint-Valentin est l’occasion d’oser la lingerie sexy et glamour pour mettre en valeur vos atouts charme, tout en étant à l'aise avec votre féminité.



Pour une soirée Saint Valentin inoubliable, il existe plusieurs types de lingerie qui peuvent ajouter une touche de sensualité et de romantisme à votre tenue. Voici quelques suggestions :

1. Nuisette en soie : Une nuisette en soie est à la fois confortable et sensuelle. Choisissez une couleur qui met en valeur votre teint et ajoutez des détails comme de la dentelle ou des découpes pour un look plus séduisant. La nuisette sera votre meilleur allié pour vous sentir belle et totalement décomplexée dans votre lingerie le jour de la Saint-Valentin.

2. Body en satin : Le satin est une matière luxueuse qui mettra en valeur vos courbes. Un body en satin avec des détails en dentelle peut être à la fois sexy et sophistiqué.

3. Ensemble de lingerie en dentelle : La dentelle est un choix classique et intemporel pour une soirée romantique. Optez pour un soutien-gorge et une culotte en dentelle assortis pour un look élégant et séduisant.

4. Porte-jarretelles et bas : Si vous souhaitez ajouter une touche de séduction supplémentaire, optez pour un porte-jarretelles assorti à des bas en dentelle. Cela ajoutera une dimension supplémentaire à votre tenue et mettra en valeur vos jambes.

5. Guêpière : Une guêpière est un corset qui met en valeur votre taille et votre poitrine. Choisissez-en une avec des détails en dentelle ou en satin pour une allure sensuelle.

6. Ensemble de lingerie en cuir ou en vinyle : Si vous souhaitez explorer un côté plus audacieux et provocant, vous pouvez opter pour un ensemble de lingerie en cuir ou en vinyle. Cela ajoutera une touche de domination et de jeu de rôle à votre soirée.

7. Lingerie à volants : Si vous préférez un look plus romantique et féminin, optez pour de la lingerie avec des volants. Cela ajoutera une touche de douceur et de légèreté à votre tenue. Le tulle par exemple dévoile vos atouts séduction, il suscite l’envie de regarder ce qui se cache en dessous.

En ce qui concerne les couleurs, il est évident que votre moitié ne pourra pas résister à votre allure de femme fatale dans un ensemble de lingerie rouge couleur de l'amour par excellence.

Vous pouvez aussi compter sur le noir, qui amènera le côté glamour et mystérieux avec l’avantage d’allonger la silhouette. Le rose ira à ravir aux plus romantiques, pour être sexy tout en délicatesse.

Si vous décidez d’être plus audacieuses, surprenez votre amoureux en choisissant des teintes originales pour vos dessous, tels qu’un bleu profond ou un vert précieux.

N'oubliez pas que le choix de la lingerie dépend de vos préférences personnelles et de ce qui vous fait sentir à l'aise et confiante. L'important est de choisir quelque chose qui vous mette en valeur et qui correspond à votre style.