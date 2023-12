Sept pirogues en fibre de verre insubmersibles à sept GIE : la DER/FJ surfe sur la vague de la modernisation

La Délégation à l’Entrepreneuriat Rapide pour les Femmes et les Jeunes ( DER/FJ) joue sa partition dans le processus de modernisation de la pêche. Elle a octroyé 7 pirogues en fibre de verre insubmersible à 7 GIE familiaux. Cette acte de haute portée s’inscrit dans le cadre du Programme d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales (Pavi). Ce projet est soutenu par l’Etat du Sénégal, la Banque Africaine de Développement (BAD) et l’Agence Française de Développement.





"Nous avons un partenariat avec African Fiberglass qui est une entreprise sénégalaise qui nous accompagne dans la construction des pirogues en fibre de verre destinées à des Gie familiaux. Nous avons remis symboliquement en présence du Ministre de la Pêche et de l'Economie maritime sept pirogues en fibre de verre. Les Gie nous viennent de Foundiougne et de Fass Boye. Dans le cadre de ce programme, le package qui est mis à la disposition des GIE est composé d'une pirogue et de tous les équipements qui vont avec à savoir les gants, les bottes, une caisse isotherme », a expliqué le docteur Mame Aby Sèye, Déléguée Générale DER/FJ.





Ces embarcations offrent de meilleures conditions de sécurité pour les usagers. Les pêcheurs ont la latitude d’aller plus loin en mer. Mieux, avec ses caisses isothermiques, ils peuvent mieux conserver leurs poissons. « Il faut rappeler aussi que ce sont des pirogues insubmersibles (qui ne coulent pas) c'est-à-dire que ce sont des pirogues qui peuvent aller beaucoup plus loin en mer, avoir une belle pêche et revenir. Leurs caisses isothermiques conservent mieux les poissons et ainsi les pêcheurs ne braderont pas leurs prises", corrobore Dr Mame Aby Séye, la Déléguée générale Der/Fj.





La pêche est un filet d’activités génératrices de revenus où l’on retrouve des vendeuses, des mareyeurs, des femmes transformatrices entre autres. C’est aussi regard du poids économique de la pêche et aussi de son apport dans l’économie dans les zones de débarquement que la DER a injecté 12 milliards de Francs CFA pour la construction d’une fabrique de glace, l’autonomisation des femmes et des jeunes et l’octroi de camions frigorifiques.