Séquestrée et violée, une dame s'échappe de son enfer, le présumé coupable connu dans les milieux religieux

Une odieuse scène de viol suscite l'indignation au quartier Darou Miname. Une dame divorcée a été séquestrée dans un appartement puis abusée sexuellement sous la menace d'un couteau. L'infortunée M.Seck s'est échappée toute nue en plein jour avant de se retrouver dans la rue. Arrêté par la police de Gouy-Mbind ( Touba), le présumé violeur a été présenté au procureur de Diourbel selon des sources de Seneweb proches du parquet. Détails !





Divorcée, M.Seck voulait gagner son pain à la sueur de son front. C'est dans cette quête permanente du travail qu'elle a été mise en rapport avec A.Sarr. Ce dernier se présentait comme un commerçant faisant la navette entre Touba et Dubaï









Au fil du temps, le duo a tissé une relation amoureuse au cours de laquelle le faussaire a demandé à sa petite-amie de lui rendre visite. La dame divorcée a répondu favorablement à cette invitation









Sur place, elle a été séquestrée dans l'appartement par A.Sarr d'après ses propos tenus sur procès-verbal transmis sur la table du procureur de Diourbel.





"A.Sarr a brandi un couteau pour me contraindre à coucher avec lui. Il m'a complètement déshabillé avant de se jeter sur moi et me contraindre à un acte sexuel", confesse la victime selon des sources de Seneweb.





Le présumé violeur a lâché prise lorsqu'un enfant a toqué à la porte de la chambre pour apporter le petit-déjeuner. La victime en a profité pour s'échapper toute nue. La dame a couru le plus vite possible en passant dans la rue pour se réfugier dans le domicile d'en face.





Certains habitants du quartier Darou Miname sont tombés des nues lorsqu'ils ont aperçu la dame dans cet état. Les témoins lui ont apporté ses habits dans son lieu de refuge.





Séance tenante, M.Seck s'est présentée au poste de Police de Gouy-Mbind où elle a été accueillie et consolée par les hommes du Lieutenant El Hadji Ndiogou Mbaye.





Après avoir déposé une plainte contre le mis en cause, elle a retracé le film de son calvaire dans les moindres détails.





Interpellé puis interrogé sur procès-verbal, le faux commerçant a reconnu partiellement les faits. A.Sarr avoue avoir entretenu des rapports sexuels consentis avec sa petite amie. Toutefois, le mis en cause a nié avoir brandi un couteau.





"M.Seck s'est échappée toute nue parce qu'elle ne pouvait plus tenir. J'ai passé à l'acte plus de 20 minutes non stop", a-t-il déclaré sur procès-verbal, selon des sources de Seneweb.





Il ressort de l'enquête que le mis en cause n'est pas un commerçant. Il était chargé d'écrire des versets pour certains chefs religieux moyennant de l'argent.