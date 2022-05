Série de manifestations : Les partisans de Cheikh Oumar Diagne menacent de prendre d’assaut la Place de l’Indépendance

Le collectif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne ne compte pas baisser les bras après moults interdictions de manifester du préfet de Dakar. En effet, les activistes, mouvements de la société civile notamment Nio Lank, Y’en a Marre, FRAPP France dégage, Africa First, entre autres, et aussi des guides religieux, favorables à la cause que défendait Cheikh Oumar Diagne, dans And Sàmm Jikko Yi sont revenus à la charge.



Ces mouvements lancent une grande offensive pour la libération de leur compagnon de combat et comptent, à partir de ce ce vendredi 13, organiser une marche pacifique du rond-point de l'UCAD au Rond-point de la poste Médina.



Ils ne comptent pas s’arrêter là et envisagent de marcher pacifiquement encore le vendredi 20 mai du rond-point de la poste Médina à la MAC de Rebeuss.



Ces hommes promettent, si rien n'est fait, de tenir un sit-in à la Place de l'Indépendance, le vendredi 27 mai.



Rappelons que depuis l'arrestation du secrétaire général du mouvement Rassemblement pour la vérité, les activistes et membres de ces mouvements citoyens ne cessent de crier à l'acharnement et considèrent que "la justice a pris parti dans cette histoire opposant Cheikh Oumar Diagne au député Djibril War".