Séries de cambriolage à Bakel : fin de cavale pour six malfaiteurs

Six personnes ont été arrêtées par la gendarmerie malienne. Selon LeQuotidien, leur arrestation fait suite à une tentative de cambriolage à Diyabougou, un village du département de Bakel, samedi dernier.



Le journal renseigne que les malfaiteurs avaient alors réussi à s’échapper, en franchissant la frontière avec le Mali. Mais leur cavale sera de courte durée dans la mesure où l’un des mis en cause sera appréhendé dès le lendemain dimanche, à Kéniéba, sur le territoire malien. Ce dernier balancera ses autres acolytes, poursuit la source.



Celle-ci souligne que la collaboration entre les forces de défense et de sécurité sénégalaise et malienne se poursuit pour identifier d’éventuels complices dans la zone.