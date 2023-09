Serigne Saliou Touré : Un homme qui incarnait la piété, le respect et la dévotion

C’est dans la tristesse et la consternation que la Ummah islamique a appris, ce samedi 16 septembre 2023, le rappel à Dieu du représentant du Khalife général des Mourides à Thiès. Depuis les années 74, lorsqu‘il fut désigné par Serigne Abdoul Lahat Mbacké pour diriger la communauté mouride dans la région de Thiès, Serigne Saliou Touré, resté longtemps malade, n’a jamais ménagé son temps, encore moins ses biens ou sa personne à la cause de cette confrérie. Le représentant attitré du Khalife général des Mourides à Thiès n’arrêtait pas d’exhorter les Dahiras de la fédération des talibés mourides de Thiès au calme, à la discipline, au respect du « Ndiguel » (recommandations du marabout), au travail, à ne jamais répondre aux provocations etc.





Un homme de Dieu d’une dimension exceptionnelle, qui ne cessait de consentir des efforts incommensurables dans la voie du Mouridisme et en direction du « Ndiguel » de l’illustre fondateur du Mouridisme, Khadimoul Rassoul (Rta) qu’il appliquait à la lettre.