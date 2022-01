[Vidéo] Service financier de proximité : Kédougou étrenne son point Nano-crédit de la DER/FJ

Service financier de proximité : Kédougou étrenne son point Nano-crédit de la DER/FJ

(Kédougou, envoyés spéciaux) - Le déploiement du Nano-crédit se poursuit dans les régions et départements du Sénégal. En effet, dans la continuité des actions entamées avec le projet, la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) s’est rendue, ce mercredi 5 janvier 2022, à Kédougou. Ce, pour procéder à l'inauguration du point Nano-crédit qui a été installé par la DER/FJ afin de permettre aux femmes et jeunes de la localité d’accéder facilement et rapidement au service financier de proximité et booster leurs activités génératrices de revenus. La cérémonie s’est tenue en présence du Préfet, du maire de Kédougou, Mamadou Cissé, des organisations professionnelles et interprofessionnelles de femmes, des bénéficiaires, entre autres.









Plus de 2 500 crédits octroyés pour un volume global de plus de 168 millions





Il s’agit ici, d’un service financier de proximité destiné à « accompagner » les activités courantes des auto-entrepreneurs, en particulier « informels » qui n’ont pas accès au système financier classique. Avec comme slogan « Lebb légui, Jot légui », le nano-crédit est une innovation, un nouveau produit financier qui a été développé par la DER/FJ afin de « répondre aux besoins pressants des femmes et des jeunes sénégalais ». C’est pourquoi, les femmes et les jeunes de Kédougou n’ont pas perdu de temps pour se présenter au niveau du point nano-crédit et se faire enrôler. Ce qui fait que, depuis son installation, il a octroyé 2556 crédits pour un volume global de 168 295 000 francs Cfa. Et le taux de remboursement est estimé à 72%. Ce qui est un "peu faible" par rapport à la moyenne nationale, selon le ministre délégué général de la DER/FJ. Sur ce, Papa Amadou Sarr a invité les bénéficiaires à redoubler d’efforts pour rembourser les crédits dans les meilleurs délais pour que d’autres puissent en bénéficier.





50 à 300 000 francs Cfa de crédit proposé, avec un taux d’intérêt de 5%





Le montant du Nano-crédit varie entre 50 000 et 300 000 francs Cfa, avec une commission de 5% (taux d’intérêt). La durée de remboursement est échelonnée entre 3 à 6 mois, selon le montant du crédit, avec la possibilité de payer par anticipation. L’ambition de la DER/FJ, à travers le Nano-crédit, est de « soutenir les initiatives d’auto-emploi ainsi que l’inclusion socio-économique » des femmes et des jeunes, en lien avec les objectifs du Plan Sénégal émergent (PSE). En effet, pour répondre aux « exigences de célérité et de digitalisation », le Nano-crédit est mis à disposition dans les portefeuilles électroniques des bénéficiaires. Et des guichets dotés de caisses seront exceptionnellement ouverts dans les zones les plus reculées ayant un accès limité à la connectivité.





« Le nano-crédit nous a permis de développer notre activité ici à Kédougou »





Ce nouveau produit innovant de la DER/FJ a permis, notamment aux femmes de Kédougou de booster leurs activités quotidiennes. « En tant que femme bénéficiaire, le nano-crédit de la DER/FJ nous a permis de développer notre activité ici à Kédougou », a soutenu Mme Aïssatou Diallo, présidente de la fédération des femmes de Kédougou.





A ce titre, elle a demandé au ministre délégué général de la DER/FJ d’aider les femmes à avoir un agent de crédit pour, selon elle, « permettre au point nano-crédit à se développer et pallier les éventuels risques ».





« Il est facile d’accès et il est très pratique »





Mme Khady Ba est aussi une bénéficiaire du nano-crédit de la DER/FJ à Kédougou. Selon cette mère de famille qui s’active dans la transformation de produits locaux, le nano-crédit de la DER/FJ est « facile d’accès et il est très pratique ».





Pour finir, Mme Khady Ba a invité ses camarades à tout faire pour rembourser leur crédit afin qu’elles puissent demander plus et permettre à d’autres d’en bénéficier.





Comme partout ailleurs, les femmes de Kédougou ont demandé au patron de la DER/FJ d’augmenter le montant du nano-crédit jusqu’à 500 000 francs Cfa et augmenter aussi la maturité du crédit jusqu’à 6 mois. Une demande que le ministre délégué général s’est engagé à satisfaire.





La DER/FJ va accompagner les jeunes qui s’activent dans la production aurifère





Aussi, Papa Amadou Sarr a promis d’ouvrir un deuxième point nano-crédit dans la ville de Kédougou si le premier a atteint sa saturation. Il a également décidé d’accompagner les jeunes qui s’activent dans la production aurifère par la mise en place d’une ligne de financement. Et pour donner corps à sa décision, le délégué général de la DER/FJ a demandé au Préfet d’encadrer le secteur, d’identifier les besoins des jeunes en équipement et en fonds de roulement pour leur permettre de faire le travail dans de « meilleures conditions sanitaires et sécuritaires ».





Près de 2 milliards injectés à Kédougou en 3 ans